Из России боевикам на Донбасс в 2015 году шли поставки тысяч тонн боеприпасов – расследование

В январе 2015 года Россия массово поставляла на оккупированный Донбасс боеприпасы по железной дороге.

Это выяснил, проведя собственное расследование, журналист и представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Публикация о результатах расследования появилась в его Facebook, пишет Liga.net.

Информацию Казанский получил с платного российского сайта Gdevagon.ru, на котором можно получить данные о движении вагонов через железнодорожные станции РФ.

В частности, в справке за январь 2015 года значилось, что через станцию Успенская, которая находится на границе Ростовской области и временно оккупированных территорий Донбасса, прошли тысячи тонн взрывчатых веществ. На станции военных складов нет, а сама она – является пограничной. Следовательно, груз мог ехать только в Украину.

Примечательно, что все станции, откуда шли грузовые вагоны с боеприпасами, располагались возле российских военных частей и артиллерийских складов. А в Украине в то время как раз шли бои за Дебальцево и Донецкий аэропорт.

Более детально о расследовании: