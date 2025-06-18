Знешкоджено 30 російських БПЛА

У ніч на 18 червня (із 23.00 17 червня) противник атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму.

Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.

Генеральний штаб ЗСУ