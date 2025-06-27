Знешкоджено 365 російських засобів повітряного нападу

У ніч на 27 червня (із 20.30 26 червня) противник атакував 371 засобом повітряного нападу:

– 363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф (понад 200 із них – “шахеди”);

– 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 “Кинджал” із Рязанської обл. – рф;

– 6 крилатими ракетами “Калібр” із акваторії Каспійського моря.

Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів, Хмельницької обл.!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені:

– 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

– 6 крилатих ракет “Калібр” – збито.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України