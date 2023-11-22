ЗСУ 19 листопада вдарили по скупченню окупантів, які святкували день ракетних військ
Українські війська завдали удару по скупченню російських військових, які зібралися в районі села Кумачове Донецької області на концерт з нагоди дня ракетних військ 19 листопада.
Про це повідомляють BBC Україна, російські ЗМІ.
Російські медіа 21 листопада повідомили про загибель акторки Поліни Меньших, яка виступала для російських військових у той день. “Російська акторка і театральний режисер Поліна Меньших загинула під час обстрілу в Донбасі. Про це повідомив театр-студія “Портал”, де Меньших поставила один із мюзиклів”, – написали в “РИА Новости”.
Представник сухопутних військ підтвердив ВВС Україна завдання удару того дня.
Він додав, що це була відплата за атаку по особовому складу 128-ї окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади, в результаті якої загинули 19 бійців.
“Відплата: 810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно слідкуйте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталя ім. Бурденко”, – написав він.
За словами Бровді в результаті удару ліквідовано 25 російських військових і ще більше 100 отримали поранення.
Офіційно Генштаб ЗСУ поки що не коментували заяви про удар саме по 810-й бригаді російської морської піхоти. // УП
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