ЗСУ 19 листопада вдарили по скупченню окупантів, які святкували день ракетних військ

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Українські війська завдали удару по скупченню російських військових, які зібралися в районі села Кумачове Донецької області на концерт з нагоди дня ракетних військ 19 листопада.

Про це повідомляють BBC Україна, російські ЗМІ.

ЗСУ 19 листопада вдарили по скупченню окупантів, які святкували день ракетних військ

Російські медіа 21 листопада повідомили про загибель акторки Поліни Меньших, яка виступала для російських військових у той день. “Російська акторка і театральний режисер Поліна Меньших загинула під час обстрілу в Донбасі. Про це повідомив театр-студія “Портал”, де Меньших поставила один із мюзиклів”, – написали в “РИА Новости”.

 
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Ввечері 22 листопада Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, на якому, імовірно, зафіксований момент удару по залу. На відео видно виступ Меньших і чути вибух.

Представник сухопутних військ підтвердив ВВС Україна завдання удару того дня.

Водночас командир підрозділу аеророзвідників “Птахи Мадяра” 59-ї бригади Збройних сил України Роберт Бровді опублікував пост про те, що українські війська завдали удару по 810-й російській бригаді морської піхоти 19 листопада, коли її військовослужбовцям вручали медалі в рамках святкування дня ракетних військ.

Він додав, що це була відплата за атаку по особовому складу 128-ї окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади, в результаті якої загинули 19 бійців.

“Відплата: 810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно слідкуйте за некрологами, особливо у  пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталя ім. Бурденко”, – написав він.

За словами Бровді в результаті удару ліквідовано 25 російських військових і ще більше 100 отримали поранення.

Офіційно Генштаб ЗСУ поки що не коментували заяви про удар саме по 810-й бригаді російської морської піхоти. // УП

 

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