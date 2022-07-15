ЗСУ «накрили» штаб росіян у Новій Маячці на Херсонщині
У цьому смт ворог в колишньому санаторії облаштував казарми.
Учора близько 22 години українські захисники завдали удару по штабу і казармі ворога в Новій Маячці.
Про це в фейсбуці повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
«Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян», – написав він.
Нова Маячка – це смт в Херсонському районі. Розташована трохи більше ніж у 70 кілометрах від обласного центру.
ЗСУ успішно знищують штаби і склади окупантів на Херсонищні, зокрема в Новій Каховці. // LB.uaTweet