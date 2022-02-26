ЗСУ під Сєвєродонецьк розбили колону окупантів і змусили ворога відступити

Українські захисники під Сєвєродонецьком на Луганщині розбили колону російських окупантів. Ворог відступив на багато кілометрів.

Серед військових ЗС РФ багато ліквідованих. Про успіхи захисників повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста. Побита техніка і багато трупів«, – зазначив Гайдай.

Він також повідомив, що захисники України не дали ворожій ДРГ зайти захід до Рубіжного.

«Слава нашим ЗСУ! Вперед до перемоги!», – завершив пост голова ЛОДА.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: