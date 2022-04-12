ЗСУ відбили шість атак російських військ на Донбасі

Захисники України збили один вертоліт та два безпілотники ворога.

Збройні сили України відбили шість атак російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарата ворога.