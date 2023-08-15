ЗСУ відбили штурм під Бахмутом, розгромивши «конський спецназ» ЦСКА

Росіяни втратили три танки Т-90М “Прорив” та роту ворожого “добровольчого” формування “Еспаньола”, яка складалась з фанатів російського футбольного клубу ЦСКА (“коні”).

Прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.

В ефірі телемарафону він зазначив, що наразі ініціатива на боці українських захисників, які поступово просуваються і дають потужну відсіч окупантам, знищуючи російські “добровольчі” формування та дороговартісну техніку противника.

“Була досить сильна контратака з боку росіян на звільнені нами території, але ми її відбили. Більш того, треба зазначити, що вони в більшості намагаються піхотою штурмувати, а тут ми знищили три танки Т-90М “Прорив”, це одна із їх останніх модифікацій”,- акцентував Бородін.

Він додав, що також було знищено особовий склад ворожого “добровольчого” формування, який складався з фанатів російського футбольного клубу ЦСКА.

“Ми знищили роту піхоти, при чому це було рідкисним явищем – фанатський спецназ, накшталт добровольців, називається “Еспаньола”, наскільки розуміємо це фанати ЦСКА (російський футбольний клуб з Москви –УНІАН), вони як ультрас московський. Їх вирішили зробити “добробатами”, але щось мотивації в них від цього більше не стало”,- підкреслив Бородін.

Прес-офіцер зазначив, що раніше у ворога “чітка парадигма проглядалась, що можна покласти декілька рот, але зберегти один танк”.

“Зараз, коли вони контратакують, намагаючись щось повернути, то вони починають кидати підрозділи “Ахмат” або фанатів, яким чомусь надають значно кращу техніку, ніж штатним військовим підрозділам, які тут стояли раніше. Незрозуміло з яких причин. Але, наприклад, Т-90М “Прорив” – один із топових, дуже дорогих танків. І коли вони їх штурмують трьома штуками, то це навіть дивно, раніше вони все відпрацьовували людьми”,- сказав Бородін.

Також він розповів, що росіяни змінюють принципи ведення бою та переорієнтувалися на застосування маленьких піхотних груп, без “м’ясних” штурмів, як це було раніше. Крім того, окупанти намагаються оборонятись за допомогою великої кількості дронів та роблять ставку на застосування артилерії, авіації та замінування.

“Вони вчаться, дійсно так. І тут справа не тільки в тому, що вони діють малими групами і приміняють спеціалістів, скажімо так. Але, головне, на що нам потрібно вживати контрміри, це їхня ставка на застосування “Ланцетів”, дронів-камікадзе. Відчувається, що вони їх виготовляють достатньо великими партіями і це є та складність, з якою нам потрібно працювати. В обороні вони ставлять на дрони-камікадзе та дуже сильне мінування. Тобто, в цьому плані вони дійсно розроблюють нові підходи. До мінування вони підходять “творчо” і це означає, що там є професійні сапери з великим досвідом, що їм ставлять завдання робити замінування значно більше, ніж це потребується за статутом”,- пояснив Бородін.

На уточнююче питання щодо ситуації в Кліщіївці, прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади пояснив, що це не є зоною відповідальності їхньої бригади, але “там в цілому контрнаступальні дії (ворога-УНІАН) на наші позиції, вони не є успішними”.

“Питання в тому, що ми просуваємось наразі дуже обережно, тому що вони дуже сильно все замінували і через посилення ними артилерії. Складність основна – це ворожа артилерія і авіація. Тут дійсно, нам приходиться працювати максимально уважно, бо ми не можемо пройти мінування, так як це робив “Вагнер”, розміновуючи своїми власними бійцями. Росіяни штурмували, просто хвилями накидуючи своїх людей. Наша основна задача, щоб максимальну кількість захисників повернути додому після війни. І тому, до штурму застосовується велика підготовча кількість дій. Саме для збереження життя наших бійців”,- підкреслив Бородін.

Війна в Україні – Бахмутський напрямок

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповідаючи про ситуацію на фронті за тиждень акцентувала, що епіцентром бойових дій залишається схід, але ворогу не вдалося просунутися там на жоден сантиметр. Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку за тиждень вдалося звільнити три квадратних кілометри української землі.

А загалом на південному фланзі цього напрямку звільнено вже 40 кв. км. Вона зазначила, що протягом минулих тижнів противник активізувався на Куп’янському та Лиманському напрямках, реагуючи на успішне просування українських військ по південному флангу на Бахмутському напрямку. Росіяни безуспішно намагалися повернути втрачені позиції в районах Андріївки, Кліщіївки та Курдюмівки, де й точилися основні бої минулого тижня.

15 серпня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію в районі Куп’янська, Бахмута та Сватового. За даними аналітиків інституту на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжували наступальні операції і просунулися вперед. Зазначається, що російські окупанти продовжують перебільшувати свої досягнення на фронті. // УНІАН