ЗСУ влучили у ставку путінського генерала Герасимова в Ізюмі

Підтверджена велика кількість вбитих офіцерів окупантів.

Українські військові влучили у штаб 2-ї армії російських окупантів, де знаходиться ставка начальника генштабу ЗС рф Герасимова.

Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко

Валерий Герасимов

Про це у Twitter написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Годину тому отримано підтвердження про вчорашній вибух в Ізюмі в районі штабу 2-ї Армії. У тому місці де знаходиться ставка начальника ГШ рф Герасимова, що приїхав керувати наступом на Слов’янськ», — написав Геращенко.

За його словами, підтверджена велика кількість вбитих серед вищого офіцерського складу армії окупантів.

Раніше повідомлялося, що начальник російського Генштабу Герасимов прибув на Харківщину, щоб безпосередньо керувати діями окупантів.

LB.ua

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