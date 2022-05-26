ЗСУ збили на Донбасі російський гелікоптер Ка-52 і крилату ракету

Угруповання Об’єднаних сил повідомило про втрати військ РФ упррдовж доби на Донецькому і Луганському напрямках.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога.Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 1 танк, 5 артилерійських систем, 5 одиниць бойової броньованої техніки, 5 ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Українські військові також повідомили, що російські загарбники обстріляли упродовж дня майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів.

«В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 зазнали поранень і травм різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Раніше Генштаб ЗСУ також повідомив, що втрати особового складу російських військ з 24 лютого перевищили 29,5 тисяч.