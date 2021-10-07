Аферисты пытались продать должность «начальника Чукотки» за 4 млн. долларов

На роль жертвы они выбрали бывшего главу МВД Калмыкии

Бывший министр внутренних дел Калмыкии едва не стал жертвой мошенников в Москве. Аферисты пытались получить с него 4 миллиона долларов за назначение на должность губернатора Чукотского автономного округа.

Как стало известно «МК», на продаже должности попались трое мужчин. Они по своим каналам вышли на генерал-майора, ранее занимавшего ответственные посты в МВД и правительстве Калмыкии, представились сотрудниками ФСБ и предложили заплатить баснословную сумму за назначение на пост губернатора. В ходе встречи в Лубянском проезде жулики получили предоплату – 1 миллион долларов. Однако сразу же после этого подозреваемые были задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело.