Анна Нетребко, російська оперна співачка, відома своєю підтримкою російських бойовиків на Сході України та неоднозначною позицією щодо російського вторгнення в Україну, вимагає від Метрополітен-опери 360 тисяч доларів США у якості компенсації за відсторонення. Про це повідомляє The Guardian.

Анна Нетребко, яка колись була однією з найбільших відомих голосів Метрополітен-опери, подала до суду на Нью-йоркську оперу та генерального директора Пітера Гелба, звинувачуючи їх у “наклепі”, порушенні умов контракту та інших порушеннях, пов’язаних із рішенням установи відмовитися від неї після вторгнення Росії в Україну, зазначає ZN.ua.

Позов, поданий в окружний суд США на Манхеттені в п’ятницю, вимагає відшкодування щонайменше 360 тисяч доларів США за втрачені виступи і плату за репетиції. Нетребко стверджує, що Метрополітен-опера спричинила «сильний душевний біль і емоційний стрес», який включав «депресію, приниження, збентеження, стрес і тривогу, а також емоційний біль і страждання».

Метрополітен-опера усунула російську співачку від майбутніх виступів незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гелб вимагав від неї відмовитися від Владіміра Путіна.

Наразі відповіді на позов Нетребко від нью-йоркської опери або її керівника не було.

У позові йдеться про порушення додаткових угод щодо 40 постановок «Тоски» Пуччіні та «Винової кралі» Чайковського в сезоні 2024-25 років, а також «Манон Леско» Пуччіні та «Макбета» Верді в 2025-26 роках. Виходячи за рамки арбітражу, у позові стверджується, що Нетребко зазнала дискримінації через національне походження.

Нетребко стверджує, що Метрополітен-опера і Гелб «зашкодили стосункам Нетребко з глядачами, у тому числі заохочуючи протести проти її виступів», а «репутація, яку спричинили Гелб і Мет, змусила інші оперні театри та культурні установи Сполучених Штатів утриматися від найму Нетребко». Також у позові йшлося, що Нетребко була змушена продати свою квартиру в Нью-Йорку зі збитками.

У позові сказано, що «через вимогу Метрополітену, щоб Нетребко виступила з публічними заявами проти дій російського уряду, російські політики засудили Нетребко, російські театральні компанії скасували з нею контракти, російські глядачі критикували її на її каналах у соціальних мережах і у російській пресі і Нетребко, її родина та друзі в Росії постраждали від ризику заподіяння шкоди, помсти та відплати з боку російського уряду».

Нагадаємо, Анна Нетребко є знаною любителькою сепаратистів на Сході України та відома своєю публічною підтримкою Олега Царьова та терористичного угрупування «ДНР». Вона має низку нагород від Владіміра Путіна та має, окрім російського, австрійське громадянство. Її реакція на вторгнення Росії у 2022 році була неоднозначною, що спричинило критику співачки з боку світових ЗМІ.