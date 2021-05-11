Число жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до 11. Стрелок предупреждал о нападении

Не менее 11 человек погибли в результате нападения на школе №175 в Казани. Также известно о 27 пострадавших. 16 человек госпитализированы. Данные об 11 погибших подтвердили и РИА Новости.

Один из устроивших стрельбу в школе в Казани прошел с автоматическим оружием через главный вход здания. Он сразу открыл огонь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минпросе.

Выпускник казанской 175-й школы 19-летний Ильназ Галявиев, утром 11 мая вместе с подельником напавший на учебное заведение, перед совершением массового убийства сообщил о своих планах. В своем телеграм-канале он написал, что собирается устроить массовое убийство.

«Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами», — писал Галявиев.

Он требовал от читателей, чтобы они тоже убили каждый не менее 10 человек, а потом покончили с собой.

«В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», — продолжает террорист.

Также он предупредил, что сам берется за выполнение своей «миссии»: «Сегодня я убью огромное количество биомусора… Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас».

После массового убийства Галявиев, согласно его записям, собирался покончить с собой, однако в ходе спецоперации в школе он был задержан. Один его подельник был ликвидирован. Также правоохранители сообщили о задержании 41-летнего предполагаемого пособника — Рамиля Мухамедшина. // МК