Чоловік кинувся під потяг, аби отримати майже 3 млн. євро страховки

Угорця звинувачують у тому, що він навмисно ліг під потяг, щоб йому вітдрізало ноги з метою отримати страхову виплату на суму 2,8 мільйона євро. Страховку він раніше уклав з кількома страховими компаніями в Угорщині.

Чоловік за період 2013-2014 років уклав 14 договорів страхування життя та від нещасних випадків у різних страхових компаніях. Після підписання договорів, він заліз на передню частину поїзда, що відправлявся і кинувся на рейки.

Як повідомляє угорський портал Blikk, потяг переїхав через ноги чоловіка і завдав йому важких травм — їх довелося ампутувати.

Невдовзі після події дружина повідомила про подію в страхові компанії, вимагаючи компенсації. Однак для більшості страхових компаній ця справа здалася підозрілою.

Розслідування довело, що у цей день чоловік не взяв для подорожі один з трьох власних автівок, а пішов на залізничну станцію. Він стверджував, що на платформі були шматки розбитого скла, на яких він послизнувся, а потім потрапив під потяг.

Дивним чином поруч опинилася дружина підозрюваного, яка мала з собою спеціальне обладнання, щоб зупинити кровотечу. Крім того, машиніст спочатку стверджував, що чоловік дійсно потрапив під потяг, але згодом змінив свої зізнання, сказавши, що обвинувачений навмисно ліг під транспортний засіб.

Ці протиріччя значно затягнули розслідування. Понад сім років після аварії у справі було винесено остаточне рішення. Угорця засудили до двох років позбавлення волі, виконання якого відстрочено на два роки.

Жодної страхової виплати чоловік не отримає. // mukachevo.net