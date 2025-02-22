Чотири вбивства і одне “воскресіння”: у США розкрили культ програмістів, які вірили в “розкол мозку”

Влада США пов’язує низку вбивств у трьох штатах з діяльністю ймовірного культу “зізіан”, представники якого слідували країною за трансґендерним блогером Джеком (Зіз) Ласотою. Лідера і двох послідовників днями взяли під варту в Меріленді, повідомляє Associated Press (AP).

Подробиці історії розповідає видання “Зеркало“.

На підозрілих постояльців поскаржився орендодавець у місті Фростберг. Вони жили у двох вантажівках на ділянці, одягалися у все чорне і носили перев’язі з патронами. Під час затримання у 34-річного Ласоти і 26-річного Даніеля Бланка (обидва з Каліфорнії), а також 32-річної Мішель Зайко (з Пенсільванії) знайшли зброю.

Наразі їм висунуто звинувачення у вторгненні в приватну власність, зберіганні зброї в машині та перешкоджанні арешту. Однак це, ймовірно, не остання поява “зізіан” в американському інфополі.

USA Today зазначає, що Бланк і Зайко розглядаються як підозрювані у справі про вбивство батьків дівчини. Напередодні нового 2023-го року Річарда і Ріту Зайко знайшли застреленими в їхньому будинку в Честер-Гайтсі у Пенсильванії, де на той час у готелі зупинялися всі троє заарештованих. Ласоту і Бланка тоді затримували, але в підсумку не посадили.

Незабаром ймовірною жертвою культу став 82-річний орендодавець Кертіс Лінд у Каліфорнії, який на той час уже пережив один напад у відповідь на спробу виселити тих, що живуть у вантажівках “зізіан”, зокрема й Ласоту. Чоловікові вонзили меч у груди, але він вступив у перестрілку і вбив одного з нападників. Пенсіонер, який вижив, але втратив око, збирався виступати в суді у цій справі, проте в підсумку його зарізали.

У вбивстві Лінда звинувачують 22-річного Макса Снайдера, який пов’язаний з мерілендською трійцею через свою наречену 21-річну Терезу Янгблат. Як вважає поліція, у січні вона застрелила у Вермонті агента Прикордонної служби США Девіда Маланда зі зброї, купленої Зайком. Янгблат зараз також перебуває під вартою і не визнає провину.

Маланд хотів оглянути автомобіль, яким керувала Янгблат (на неї місцеві жителі також поскаржилися через воєнізований одяг і носіння зброї), але вона відкрила вогонь. У перестрілці, крім агента, загинула 26-річна Офелія Бакхолт, громадянка Німеччини, яка їхала разом із Янгблатом, 26-річна Офелія Бакхолт, що здійснила трансгендерний перехід після коледжу. У судових документах вона продовжує значитися як Фелікс Бакхолт.

Тема гендеру і “мозкової боротьби” з цього питання в принципі стали однією з центральних у системі поглядів “зізіан”. У публікаціях Ласоти стверджувалося, що півкулі містять різні ідентифікації та світогляди й “іноді хочуть убити одна одну”. Одна з них могла бути “злою”, а інша – “доброю”, і тільки у Зіз, за власним твердженням, обидві були хорошими.

“Досягнення миру між півкулями з інтересами, що конфліктують, – це складний процес постійної реконструкції рамок у теорії ігор і теорії ухвалення рішень, а також усвідомлення того, що їх було стратегічно підірвано сусідом”, – цитує одну з публікацій Ласоти NBC News.

Як зазначає CBS News, Ласота 2013 року закінчив Університет Аляски і свого часу стажувався в NASA. Судячи з відео в мережі, він сам розповідав, що займався розробкою програмного забезпечення для прогнозування космічної погоди.

У 2016 році він почав вести блог під ім’ям Зіз і назвав цей час “переходом на темний бік” за аналогією з сюжетом “Зоряних воєн” (Star Wars). У публікаціях Ласота став підкреслювати, що носить чорне, як ситхи з цього кіновсесвіту, і став позиціонувати себе як трансгендерна дівчина.

Експерти називають погляди Ласоти сумішшю раціоналізму, етичного веганства та анархізму. Блог здебільшого приваблював таких самих трансгендерних дівчат із розладами аутистичного спектра, зазначала San Francisco Chronicle. Зайко, наприклад, ідентифікує себе як “небінарна трансперсона”.

Серед “зізіан” більшість були також дипломованими фахівцями і благополучними вихідцями з середовища програмістів. NBC News зазначає, що вбита німкеня Бакхолт, до прикладу, працювала в трейдинговій компанії в Нью-Йорку і отримувала півмільйона доларів на рік. Учасники, потрапляючи під маніпуляції Ласоти, кидали друзів і сім’ю та починали нове життя.

Анна Саламон, яка заснувала в Каліфорнії Центр прикладного раціоналізму, вважає, що її гурток міг зіграти згубну роль у формуванні “зізіанства”. Ласота після закінчення вишу відвідував зустрічі її центру, який, зокрема, виступає проти неконтрольованого розвитку штучного інтелекту. Це також хвилювало “зізіан”.

“Ми не знали тоді, але зараз зрозуміло, що ми створили умови для культу”, – зазначила Саломон у розмові з NBC News.

Вона зізналася, що вже тоді вигляд Ласоти “вселяв у неї жах”. USA Today також звертає увагу на онлайн-сторінку з його ймовірним некрологом за 2022 рік. Для чого саме лідер культу міг намагатися зобразити свою смерть унаслідок “нещасного випадку на човні”, незрозуміло, але на сторінці є коментарі, які порівнюють Зіз з Ісусом Христом.

Журналіст Енді Нго стверджує, що Зіз могла інсценувати загибель заради того, щоб уникнути переслідування після вбивства батьків Зайко, однак це не випливає з хронології подій. До появи некролога Ласоту заарештовували одного разу через протест проти сексуального насильства в Каліфорнії в 2019 році.

За словами Нго, ще щонайменше один учасник культу Джаспер Гвен Деніелсон може залишатися втечею, втіливши самогубство.