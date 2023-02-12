Другий за величиною банк Швейцарії Credit Suisse заморозив $19 мільярдів активів РФ – ЗМІ

Раніше повідомлялося, що держава в цілому заблокувала російських активів у валюті на суму тільки $8,1 млрд.

Швейцарія заморозила більшу кількість російських активів у валюті, ніж офіційно повідомлялося. В одному тільки Credit Suisse, другому за величиною банку в державі, заблоковано 17,6 млрд швейцарських франків (понад $19 млрд).

Такою інформацією поділилося видання Sonntagszeitung. Журналісти повідомили, що офіційно Швейцарія повідомляла про заморожені 7,5 млрд швейцарських франків (близько $8,1 млрд) у фінансових активах. А ще в державі заблокували 15 об’єктів власності, що належать росіянам. Загалом сума тимчасово конфіскованих активів досягла позначки 46,1 млрд швейцарських франків (майже $50 млрд).

Однак нещодавно в Credit Suisse повідомили, що на рахунках банку заморожено 17,6 млрд швейцарських франків в російських активах. Це більше, ніж третина від усієї власності громадян РФ, зареєстрованої в країні.

Зі згаданої суми 4 млрд належать людям, які потрапили під санкції Швейцарії. Решта 13,6 млрд — це гроші росіян, які перебувають під обмеженнями інших європейських країн. Сюди можуть входити і кошти Центробанку або безпосередньо РФ.

Санкції Швейцарії проти Росії: основна інформація

Держава, незважаючи на нейтралітет, підтримала економічні обмеження Євросоюзу, які наклали на РФ у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

В кінці січня Швейцарія ввела додатковий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 200 фізичних та юридичних осіб.

Країна також розглядає можливість скасування заборони на реекспорт зброї швейцарського виробництва іншими країнами. Вона поступово рухається до цього рішення. // УНІАН