Два десятка россиян на двух автомобилях пытались прорваться в США из Мексики – пограничники открыли огонь

Погранично-таможенная служба США (CBP) задержала две машины с 18 россиянами, которые пытались незаконно пересечь границу США со стороны Мексики, около города Сан-Диего, штат Калифорния.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел еще вечером 12 декабря около 21:33 по местному времени. Как заявили в службе, внедорожник Ford и седан Mercedes на высокой скорости приблизились к зоне первичного досмотра на пункте пропуска «Сан-Исидро», штат Калифорния.

Офицер CBP, проводивший предварительные проверки, при задержании произвел около четырех выстрелов, попав в Mercedes, в результате тот наехал на резко остановившийся внедорожник Ford.

В общей сложности в двух автомобилях находились 18 нелегальных мигрантов, все граждане России. В результате столкновения двое россиян получили легкие ушибы головы, однако они были ранены не при стрельбе, отмечают в службе. В машинах находились взрослые в возрасте от 21 до 53 лет и дети от нескольких месяцев до 14 лет. Водители транспортных средств (мужчины в возрасте 29 и 24 лет) были арестованы и ожидают предъявления обвинений.

На данный момент инцидент расследуют американские правоохранители.

На том же переходе американские пограничники задержали третий автомобиль «Додж», двигавшийся отдельно в потоке транспорта, который перевозил восемь человек. Группа из восьми человек включала пять взрослых в возрасте от 20 до 34 лет, одного пятилетнего и одного 17-летнего. Все они, «как было установлено, оказались гражданами России без документов на въезд в США», сказано в пресс-релизе. // Преступности.НЕТ