Facebook удалил страницу народного депутата Андрея Деркача
Причиной удаления страницы стала попытка Деркача повлиять на волеизъявление американских избирателей.
Социальная сеть Facebook удалила страницу народного депутата Украины Андрея Деркача, против которого Министерство финансов США в сентябре ввело санкции из-за его попытки повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году.
Сейчас страница политика в соцсети недоступна.
В комментарии американскому изданию Buzz Feed представитель Facebook отметил, что причиной удаления страницы стала попытка Деркача повлиять на волеизъявление американских избирателей.
«Мы удалили этот аккаунт и эту страницу за нарушение нашей политики по использованию нашей платформы людьми, которые принимают участие в операциях влияния на выборы», — сказал собеседник издания.
Сам Деркач блокировки своего аккаунта связывает с распространением в американских СМИ его заявления о якобы наличии у украинских правоохранительных органов ноутбука, в котором содержатся доказательства проведения незаконных платежей компаниям, близким к семье кандидата на пост президента США от демократической партии Джозефа Байдена.
По мнению Деркача, атака на его аккаунт является актом «прямого вмешательства в избирательный процесс в Украине», поскольку в этом месяце проходят местные выборы, в которых его партия участвует.
Деркач также заявил, что не прекратит свою кампанию, направленную против Байдена, и пообещал опубликовать новую информацию о бывшем вице-президенте «в ближайшие день или два».
Напомним, ранее Деркач заявлял о якобы вмешательстве бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в дела Украины и собирал на него компромат.
В мае Деркач обнародовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Порошенко, которые, по его словам, «свидетельствуют о внешнем управлении Украиной».
Порошенко назвал «пленки Деркача»спецоперацией против стратегических отношений с Америкой. А глава контрразведки США заявил, что Россия использует нардепа Деркача для очернения Байдена.
В штабе Байдена отреагировали на «пленки Деркача» и подчеркнули, что записи на них являются «полностью отредактированными».
15 сентября Министерство финансов США внесло Деркача в санкционный список за попытку вмешаться в президентские выборы. // LB.ua