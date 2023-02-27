Громадяни України зможуть перебувати в Грузії без віз протягом двох років

Уряд Грузії видав постанову № 81 від 24 лютого 2023 року, згідно з якою поправку внесено до постанови № 255 від 5 червня 2015 року.

Як повідомляє Грузія Online, уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в’їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного року.

Відповідно до поправок, опублікованих у законодавчому віснику, які набули чинності одразу після публікації, громадяни України мають право в’їжджати до Грузії без візи та перебувати у країні протягом повного дворічного терміну.