Іловайського вбивцю знайшли застреленим у квартирі

У Росії вигадали свою версію смерті командира Дмитра Лисицького, який є одним із організаторів Іловайської трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пише видання “The Insider”, товариші по службі стверджують, що останнім часом Лисицький був у пригніченому стані і говорив про самогубство, імовірно, “через скаргу на його неправомірні дії щодо особового складу”.

За даними Telegram-каналу Baza, тіло Дмитра Лисицького з вогнепальним пораненням було виявлено близько 10 ранку 26 березня в його квартирі в Ставрополі на вулиці Сєрова.