Кандидат у президенти Туреччини Кілічдароглу порадив росіянам тримати руки подалі від турецької держави

Кілічдароглу вважає, що росіяни стоять за контентом Deep Fake та змовами.

“Дорогі російські друзі, ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake та записами, які вчора викрили в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю та дружбу”, – написав Кілічдароглу.

Про це повідомив опозиційний кандидат на посаду президента Туреччини Кемаль Кілічдароглу.

Туреччина виступає за співпрацю та дружбу з Росією, але та має не втручатись у справи турецької держави.

Ймовірно, Кілічдароглу має на увазі фейкове сексвідео за участі іншого кандидата на посаду президента Туреччини. Після цього оприлюднення один з чотирьох кандидатів, Мухаррем Індже від партії “Батьківщина”, знявся з перегонів.

“За мої 45 років у політиці я ніколи не бачив речей, свідком яких я був за останні 45 днів. Це фейк”, – сказав Індже.

Він розкритикував поліцію та прокуратуру за те, що вони не вжили заходів через оприлюднення сексвідео.

Хоча Мухаррем Індже не підтримав когось із трьох інших кандидатів, він нагадав, що раніше був членом Республіканської народної партії (CHP). Її лідер Кемаль Кілічдароглу є головним конкурентом діючого президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Президентські та парламентські вибори в Туреччині мають відбутися 14 травня, і опитування громадської думки показують, що Ердоган зіткнувся з найбільшою виборчою проблемою за два десятиліття перебування при владі.

Нагадаємо, експерти вважають, що навіть у разі поразки на виборах Ердоган може не передати владу своєму наступнику без боротьби.

Туреччина проводить вибори кожні п’ять років. Кандидатів у президенти можуть висувати партії, які подолали 5%-ий бар’єр на останніх парламентських виборах, або на посаду можуть претендувати особи, які зібрали щонайменше 100 тисяч підписів на підтримку свого висування.

Президентом обирається кандидат, який набрав більше 50% голосів у першому турі, але якщо жоден з кандидатів не набере більшості голосів, вибори переходять у другий тур між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі. // LB.ua