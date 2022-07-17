«Кассир Путина» потребовал от ЕС передать миллион долларов в его фонд из-за санкций
Миллиардер Роман Абрамович, в отношении которого Евросоюз ввел санкции из-за войны в Украине, заявил, что европейские власти должны возместить причиненный ему ущерб, сообщает «Медуза«.
Как сообщает The Wall Street Journal, Абрамович сказал об этом в судебном иске, в котором он потребовал отменить ограничения, введенные против него. Бизнесмен отметил, что в 2021 году стал гражданином Португалии, а наложенные санкции нарушают его основные права, защищаемые ЕС, в котором состоит Португалия.
Миллиардер потребовал, чтобы ЕС возместил ущерб, переведя один миллион долларов в благотворительный фонд, созданный для получения доходов от продажи английского футбольного клуба «Челси». В мае Абрамович продал клуб консорциуму инвесторов за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов).
The Wall Street Journal отмечает, что помимо Абрамовича санкции ЕС в суде пытаются отменить миллиардеры Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман. Усманов оспаривает утверждения ЕС о том, что он поддерживает войну в Украине, и требует возместить судебные издержки на 20 тысяч долларов. Авен и Фридман оспаривают заявление ЕС, что они участвуют в секторах российской экономики, которые «обеспечивают существенный источник дохода для правительства РФ».
Бывшая московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон в книге «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад», прямо называет Абрамовича как «кассира» Путина, а до этого — семьи Ельциных. Белтон утверждает, что Абрамович — всего лишь «смотрящий» за своим капиталом, а фактически Владимир Путин может в любой момент распоряжаться им по своему усмотрению. Белтон называет эти деньги «тайным фондом» Путина, или, на английском, obschak.