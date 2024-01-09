Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»

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Десятки парафіян однієї з найбільших у світі євангельських церков «Синагога, церква всіх народів», що діє у Нігерії, постраждали від знущань та катувань. У цьому вони звинуватили засновника церкви Темітопе Балогуна Джошуа.

Про це йдеться у дворічному розслідуванні BBC та міжнародної медіаплатформи openDemocracy, яке розпочалося після смерті 57-річного пастора, також відомого як Т. Б. Джошуа, у 2021 році.

Її засновника звинувачують у зґвалтуваннях та примусі до абортів. Крім того, йому закидають жорстоке поводження з дітьми та дорослими, яких «били батогом і приковували ланцюгами».

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