Казахстан розглядає альтернативні шляхи транзиту нафти в обхід Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у четвер доручив своєму уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти, наступного дня після того, як російський суд постановив Каспійському трубопровідному консорціуму призупинити діяльність на 30 днів.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Зупинка трубопроводу, яким нафта з великого родовища Тенгіз в Казахстані проходить через росію до Чорного моря, створить навантаження на нафтовий ринок, на тлі того, як він зіткнувся з одним із найсерйозніших перебоїв з поставками з часів арабського ембарго в 1970-х роках, відзначає видання.

Токаєв, який прагнув збалансувати відносини з росією, Заходом та Китаєм, наказав вивчити можливість будівництва трубопроводу через Каспійське море — раніше запропонований проект, яким казахстанська нафта надходитиме до Європи в обхід росії.

Токаєв заявив, що покращення портової інфраструктури на Каспії є «стратегічним завданням» для уряду Казахстану, про що повідомляється на сайті президента. За даними з сайту, він не згадав Каспійського трубопровідного консорціуму.

Казахстан, що сильно залежить від викопного палива, залежить від російських трубопроводів для експорту нафти до Європи.

У середу суд у російському місті Новоросійську наказав трубопроводу КТК, яким проходить близько 1% світової нафти, призупинити роботу, зіславшись на проблеми, пов’язані з розливами нафти.