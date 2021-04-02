Российский полицейский, развлекаясь, расстрелял табун лошадей

Полицейский Республики Алтай расстрелял табун лошадей у природного парка «Белуха». В результате стрельбы погибло девять животных и было ранено еще двое.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 марта на территории Усть-Коксинского района Горного Алтая. Ущерб от действий правоохранителя оценивается в 1,3 млн рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Дело передано по подследственности в Усть-Канское отделение СК РФ по Республики Алтай, сообщила прокуратура.

Стрелок работал в полиции Онгудайского района. Расстрел животных он произвел из личного охотничьего ружья, убив восемь кобыл и одного жеребца. Он остановился на машине на автодороге «Подъезд Талда — Тюнгур, и начал стрельбу. По его словам, он захотел просто развлечься. // МК