Конфіскацію російських грошей можуть винести у Швейцарії на референдум

Однією з тем у Давосі стало питання післявоєнного відновлення України та передачі на ці цілі заморожених у Швейцарії російських грошей. На федеральному рівні зараз створено робочу групу, яка докладно вивчає юридичні питання, пов’язані з активами, замороженими у Швейцарії у зв’язку з нападом Росії на Україну.

Про це йдеться в повідомленні видання swissinfo.ch.

“Швейцарії потрібно провести серйозні юридичні коригування, і ймовірно останнє слово буде за народом”, – зазначив глава МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс в інтерв’ю ряду ЗМІ, що виходять під егідою видавничого холдингу TX (колишній концерн Tamedia) у п’ятницю 20 січня 2023 року. «Право на власність є базовою цінністю, це право не менш важливе, ніж свобода слова. Теоретично і те, й інше можна обмежити, але ми повинні подумати, як це зробити, не скочуючись в середньовіччі».

Іньяціо Кассіс нагадав, що на Швейцарію зараз чиниться величезний тиск. Від неї зокрема вимагають передати заморожені гроші на цілі відновлення України. «Цей тиск чиниться вже на низку держав, від них вимагають, щоб вони взяли участь у реконструкції зруйнованого, а отже, цей тиск чиниться і на нас».

Ідея вилучення коштів, заморожених на швейцарських рахунках осіб, які потрапили під санкції, існує вже давно, і вона викликає суперечки та дискусії. У швейцарських банківських колах, наприклад, є побоювання, що фактичне обмеження гарантій прав власності може стати початком кінця для Швейцарії як міжнародного фінансового центру. На федеральному рівні зараз створено робочу групу, яка докладно вивчає юридичні питання, пов’язані з активами, замороженими у Швейцарії у зв’язку з нападом Росії на Україну. Найближчими тижнями ця робоча група має намір подати свій остаточний висновок уряду, про що повідомило в четвер 19 січня 2023 року Федеральне Відомство юстиції (підрозділ Міністерства юстиції та поліції країни).

Згідно з останніми даними Державного секретаріату з економічних питань (SECO, підрозділ Мінекономіки) у зв’язку з війною проти України в Швейцарії було заморожено активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків, а також півтора десятки об’єктів нерухомості. Швейцарський список санкцій включає 1 368 осіб і 171 компанію і організацію.