Кредит с плохой кредитной историей: как получить деньги в долг в Казахстане

Каждый человек сталкивался с финансовыми трудностями. Однако людям с плохой кредитной историей решить проблему будет сложнее, так как вероятность получить займ в банке очень маленькая. Таким клиентам рекомендуется обращаться в микрофинансовые организации, которые занимаются кредитованием граждан Казахстана.

МФО отличаются более лояльными условиями к клиентам, поэтому они без проблем выдают деньги людям с плохой кредитной историей или открытыми договорами в других организациях.

МФО: преимущества и недостатки

Микрофинансовые организации отличаются от банков простотой и скоростью выдачи средств. Главные преимущества таких компаний состоят в следующем:

График работы компании. Такие организации принимают заявки клиентов даже ночью и в выходные. Скорость рассмотрения обращения. МФО могут дать решение по заявке уже за 5 минут после обращения. Простые условия. Получить деньги можно при наличии паспорта и ИИН, другие документы не нужны. Лояльные условия. Услуги доступны всем совершеннолетний гражданам Казахстана независимо от социального статуса и кредитной истории. Онлайн оформление. Для получения микрозайма не нужно выходить из дома.

Микрокредиты привлекают пользователей простыми и доступными условиями. Кроме того, получить кредит с просрочкой можно только в МФО. Однако такие компании также имеют недостатки:

Ограниченная сумма займа. При первом обращении можно получить до 50 000 тенге, а общий кредитный лимит обычно не превышает 170 000 тенге. Ограниченный срок займа. Деньги выдаются на период до 30 дней. Ежедневная процентная ставка. Средняя процентная ставка составляет 1,75% в день, что приводит к большой переплате.

Однако учитывая короткий срок займа, общая сумма процентов получится умеренной. Кроме того, многие МФО предлагают оформить микрокредит под 0,01% при первом обращении, то есть займ получится практически без переплат.

Учитывая преимущества и недостатки МФО можно сказать, что микрозаймы удобно брать в случае, когда срочно требуется небольшая сумма на короткий срок.

Как получить займ с плохой кредитной историей?

Чтобы получить кредит с плохой кредитной историей для клиентов с низким финансовым рейтингом, нужно пройти процедуру которая не отличается от стандартной. Однако в некоторых случаях таким клиентам отказывают в выдаче льготного займа или ограничивают кредитный лимит. Также может быть повышена процентная ставка, однако такие ситуации бывают редко.

Чтобы получить микрозайм, необходимо:

На кредитном калькуляторе указать сумму и срок займа. Выбирайте ту сумму, которую точно сможете вернуть. Заполнить анкету. Указать личные и контактные данные, а также дополнительную информацию о себе. Перед отправкой внимательно проверьте анкету на предмет ошибок, они часто являются причиной отказа в выдаче. Дождаться решения. Ответ приходит за 5-30 минут, обычно клиентам не звонят для уточнения деталей. Пройти верификацию, то есть подтвердить свою личность. Это делается только 1 раз, при первом обращении в компанию. Вам будет нужно загрузить в систему фото паспорта и селфи с документом в руках. Подписать кредитный договор с помощью электронной подписи. После этого деньги будут отправлены на счет.

Выбирайте компании, условиям которых вы соответствуете и указывайте только достоверные данные в анкете. Попытка ввести менеджеров в заблуждение тоже приведет к отказу.

Еще один совет для клиентов с плохой кредитной историей – подавайте заявку сразу в несколько МФО. Это существенно увеличит шансы на одобрение.