Кыргызстан отказался использовать войска против протестующих в Казахстане

Военные Кыргызстана могут быть направлены в Казахстан, но только для миротворческой деятельности.

Власти Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.

Об этом сообщает Кыргызская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.

В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша — однопалатного парламента страны — военнослужащие Кыргызстана будут направлены в Казахстан.

Однако, как отметил пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев, военные будут задействованы исключительно для проведения миротворческой деятельности, обеспечения охраны объектов стратегического значения.

«Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», — сказал Султанбаев.

Отметим, утром 6 января в Бишкеке прошла акция протеста против отправки военнослужащих в Казахстан. // УНИАН