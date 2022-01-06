Кыргызстан отказался использовать войска против протестующих в Казахстане
Военные Кыргызстана могут быть направлены в Казахстан, но только для миротворческой деятельности.
Власти Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.
Об этом сообщает Кыргызская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.
В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша — однопалатного парламента страны — военнослужащие Кыргызстана будут направлены в Казахстан.
Однако, как отметил пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев, военные будут задействованы исключительно для проведения миротворческой деятельности, обеспечения охраны объектов стратегического значения.
«Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», — сказал Султанбаев.
Отметим, утром 6 января в Бишкеке прошла акция протеста против отправки военнослужащих в Казахстан. // УНИАНTweet