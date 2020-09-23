Лукашенко «тайно» вступил в должность президента Беларуси

На церемонию были приглашены всего несколько сотен человек, инаугурация проводилась без анонса и телетрансляции.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По их данным, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости.

На церемонию были приглашены всего несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

В соответствии с Конституцией президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания:

«Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента. // УНИАН