МИД сообщил о еще одном задержанном в Беларуси украинце

На фоне протестов после президентских выборов в Беларуси 11 августа в Бресте задержали гражданина Украины, на данный момент он находится в местном СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

«12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего), и он находится сейчас в местном СИЗО», — сообщили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что «в ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи».

«Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины. Более подробная информация будет предоставлена дополнительно. Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших», — добавили в министерстве.