Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ

Нападники озброєні камінням та, ймовірно, шумовими гранатами.

На кордоні між Білоруссю та Польщею почалися сутички між мігрантами та польськими силовиками.

У твіттері міністерств оборони та міністерства внутрішніх справ Польщі повідомляється, що озброєні камінням та шумовими мігрантами здійснили спробу прорвати зруйнувати прикордонний паркан та потрапити на територію Польщі. Проти них застосували водомети та сльозогінний газ.

Відбиття нападу супроводжується закликом англійською мовою: «Увага! Увага! Якщо ви не будете дотримуватися порядку, проти вас можуть застосувати силу».

Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Znajdujący się po stronie białoruskiej migranci próbują niszczyć zabezpieczenia graniczne. pic.twitter.com/hdo0xv9e51 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 16, 2021

Нагадаємо, що з літа 2021 року Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський союз.

Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім — Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

15 листопада вони перемістились на сусідній з табором пункт пропуску «Брузгі — Кузьниця». // LB.ua