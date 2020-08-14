Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о санкциях в отношении властей Беларуси

На встрече 14 августа министры иностранных дел Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении «официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека», сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто», – сказал он.

По словам дипломата, главы МИД поручили дипломатическим службам ЕС составить список лиц, против которых будут введены новые санкции. Будет ли действующий президент Беларуси Александр Лукашенко включен в список, неизвестно.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. За президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. // Настоящее время