Москвич ранил топором дочь, убил ее жениха и покончил с собой

Кровавая трагедия разыграла в одной из квартир в Москве, где мужчина напал с топором на сожителя своей дочери и саму девушку.

Как сообщается на сайте столичного главка СКР, сейчас по данному факту расследуется уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

Все произошло сегодняшней ночью в квартире многоэтажки по улице Дмитрия Ульянова. Пока неизвестно, что предшествовало трагедии. Следствие склоняется к внезапно возникшим личным неприязненным отношениям. Мужчина вооружившись топором нанес несколько страшных ударов по голове и туловищу сожителя своей дочери, отчего 27-летний молодой человек скончался на месте.

После этого отец не успокоился и ударил топором по голове и дочь, а затем нанес повреждения самому себе. Мужчина и его дочь попали в больницу. Девушку удалось спасти, Сейчас она в тяжелом состоянии в реанимации. Ее отец от ран скончался.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза скончавшегося отца пострадавшей. // МК