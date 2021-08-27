В РФ «Единую Россию» предложили признать экстремистской организацией: за собой оставляет не меньшие руины, чем другие террористы

Депутат Народного Хурала Бурятии и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Баир Цыренов предложил признать «Единую Россию» экстремистской организацией и приравнять ее к «ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация).

Об этом политик заявил во время дебатов на телеканале «Россия 24». Свое выступление он опубликовал в Facebook.

«Потому что «Единая Россия» за собой оставляет не меньшие руины, чем другие запрещенные террористические организации. «Единая Россия» подарила нам пенсионную реформу. У нас больше половины мужчин не доживают до пенсионного возраста. Республика Бурятия в пандемию показала самую высокую смертность в России. Хотелось бы спросить единоросса, главу республики Алексея Цыденова: «Как вы довели республику и систему здравоохранения до такого состояния?», — отметил Цыренов.

Баир Цыренов баллотируется по единственному бурятскому одномандатному округу. Против него выдвинулись министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов (ЕР) и шоумен, значащийся в документах как «домохозяин», Сергей Зверев («Зеленые»), указывает «Тайга.Инфо». По этому же округу пошли Оксана Бухольцева (СРПЗП), Сергей Дорош (ЛДПР), Евгений Меньшиков (РПСС), Максим Булавин («Новые люди»), Баяр Цыденов («Гражданская платформа») и Дамдин Болотов («Коммунисты России»).

17–19 сентября в России состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В выборах примут участие 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС. // ZNAK