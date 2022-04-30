Польські політики закликали країни ЄС відмовитися від плати за російський газ в рублях

Погодитися на умови владіміра путіна означає зміцнити російську економіку замість того, щоб її послабити. Про це заявили польські урядові та опозиційні політики, зазначає Польське радіо

Урядові та опозиційні політики Польщі погоджуються, що країни Європейського Союзу повинні спільно відкинути вимоги росії розраховуватися за поставки газу в рублях. В ефірі Польського радіо політики закликали до рішучого виконання санкцій, накладених на москву, а також сказали про те, що не можна допустити ситуації, в якій одна чи кілька країн Співтовариства не дотримуватимуться виконання цих санкцій.

Депутат і віцеречник партії «Право і справедливість» Радослав Фоґєль на хвилях Польського радіо наголосив, що погодитися на умови владіміра путіна означає зміцнити російську економіку замість того, щоб її послабити.