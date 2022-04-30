Польські політики закликали країни ЄС відмовитися від плати за російський газ в рублях
Урядові та опозиційні політики Польщі погоджуються, що країни Європейського Союзу повинні спільно відкинути вимоги росії розраховуватися за поставки газу в рублях. В ефірі Польського радіо політики закликали до рішучого виконання санкцій, накладених на москву, а також сказали про те, що не можна допустити ситуації, в якій одна чи кілька країн Співтовариства не дотримуватимуться виконання цих санкцій.
Депутат і віцеречник партії «Право і справедливість» Радослав Фоґєль на хвилях Польського радіо наголосив, що погодитися на умови владіміра путіна означає зміцнити російську економіку замість того, щоб її послабити.
«Деяким країнам зараз дуже важко через їхню залежність від росії та російського газу, а в деяких випадках також через залежність політичну й навіть ментальну. Але якщо ми, як Європейська Спільнота, запровадили санкції для того, щоб допомогти Україні та зробити так, щоб росія дійсно відчула ці санкції, інших рішень немає – ми маємо ввести додаткові санкції. Банки ( російскі, – ред.) взагалі мають бути відключені від міжнародної системи SWIFT», – сказав Радослав Фоґєль.
Павел Коваль із Громадянської коаліції закликав уряд Польщі до рішучого протистояння порушенням санкцій іншими державами Співтовариства.
Треба нагадати, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що оплата країною ЄС за газ в рублях вважатиметься порушенням санкцій.
У понеділок, 2 травня, у Брюсселі відбудеться позачергове засідання міністрів енергетики Європейсього Союзу, головною темою якого буде припинення поставок газу до Європи.