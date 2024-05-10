Судитимуть зрадника, який збирав для ворога розвіддані для нанесення ударів по Харкову та області
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, у березні минулого року харків’янин, який працює в одній з місцевих фармацевтичних компаній, через месенджер «Телеграм» почав спілкуватись з громадянином рф.
Від російського куратора чоловік отримав завдання — збирати відомості про дислокацію та переміщення особового складу і військової техніки ЗСУ у Харкові та області для подальшого нанесення прицільних ракетних та дронових ударів ворогом.
Харків’янин фотографував та знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військових об’єктів міста та області, після чого відправляв «наставнику» з рф. Для зв’язку з росіянином він використовував сім-карти російських мобільних операторів.
За завданням куратора акцент було зроблено саме на Харкові та його передмісті. Чоловік заздалегідь розробляв свій маршрут по регіону і пересувався на службових автомобілях, щоб не викликати підозр.
Обвинувачений робив скріншоти зі свого мобільного телефону з відкритою картою, де було вказано, яку територію він проїхав. На зображенні він помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, окопи та інші військові об’єкти.
Правоохоронці затримали харків’янина в порядку ст. 208 КПК України під час чергової фіксації інформації для ворога.
За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Харків’янина судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.
За державну зраду чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet