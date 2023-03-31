Мухузі Кайнеругаба готовий відправити солдатів для захисту Москви від «імперіалістів»

Син президента Уганди, бригадний генерал Мухузі Кайнеругаба заявив про готовність відправити війська для оборони Москви.

“Називайте мене “путіністом”, якщо хочете, але ми, Уганда, пошлемо солдатів захищати Москву, якщо їй коли-небудь загрожуватимуть імперіалісти!” – написав він.

Кайнеругаба також підкреслив, що в Африці “вірять в президента Путіна”, коли мова йде про війну в Східній Європі, а “Захід витрачає час на марну проукраїнську пропаганду”.

“Росія, Китай, Африка, Індія, Південна Америка повинні перемогти в Україні. 75% людства переможуть 15%”, – заявив він.

26 березня генерал назвав Росію “історичним другом Уганди”.

“Той, хто підриває цю дружбу, підриває нашу країну”, – зазначив він.

У лютому 2022-го Кайнеругаба схвалив рішення Кремля про початок війни в Україні. Восени він говорив, що Уганда буде розцінювати напад на Росію як напад на Африку. // УНІАН