МВД Беларуси разослало гражданам СМС с требованием не выходить на протесты

Сообщение получили даже сторонники Лукашенко.

Министерство внутренних дел Беларуси устроило СМС-рассылку с требованием перестать выходить на акции протеста.

Об этом сообщают белорусские СМИ и пользователи соцсетей.

Так, 1 октября граждане начали массово получать сообщения с одинаковым текстом. Избранные цитаты: «Ваши действия зафиксированы с помощью фотовидеозаписи», «Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях», «Не совершайте ошибок» и прочее.

Наши читатели начали получать СМС от МВД. В них говорится: «вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий». Авторы сообщения просят «не допускать ошибок». pic.twitter.com/TlH0heBrYx — TUT.BY (@tutby) October 1, 2020

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила изданию Onliner.by, что эта рассылка — инициатива ведомства, а оператор A1 пояснил, что СМС рассылались как «социальная реклама».

Белорусы в соцсетях рассказывают, что получали СМС, даже если они не находились на территории страны, сообщения также получали номера, зарегистрированные на их родителей, которые в митингах не участвовали. Также сообщалось, что такие же СМС от МВД получили участники акций в поддержку Александра Лукашенко.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей. Европейские страны заявили о нелегитимности выборов. США, Канада и ЕС пригрозили Минску санкциями.

23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко, после которой Координационный совет оппозиции Беларуси призвал провести бессрочную акцию неповиновения.

На акциях в воскресенье, 27 сентября, задержали более 350 протестующих. // LB.ua