На 101 році життя помер екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер

У віці 100 років помер екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер.

Як повідомляє Reuters, дипломат помер у середу, 29 листопада, у своєму будинку в Коннектикуті. Його дипломатична служба при двох президентах залишила слід у зовнішній політиці США.

Після свого сторіччя Кіссінджер все ще вів досить активне політичне життя, відвідував зустрічі в Білому домі, опублікував книгу про стилі лідерства та дав свідчення перед комітетом Сенату про ядерну загрозу з боку Північної Кореї.

У липні 2023 року Кіссінджер несподівано полетів до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Кіссінджер про Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше Генрі Кіссінджер відзначився кількома суперечливими заявами про Україну. Зокрема, колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер був певен, що до кінця року між Україною і РФ можливі “реальні переговори”. Він вважав, що переговори між двома країнами стануть можливими завдяки Китаю.

Потім він заявив, що членство України в НАТО буде “доречним” після встановлення миру. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, він сказав, що, хоча і був проти вступу України в НАТО до вторгнення Росії, тепер вважає це “бажаним результатом”. // УНІАН