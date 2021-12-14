На Гаити десятки людей погибли в результате взрыва бензовоза
На севере Гаити погибло по меньшей мере 40 человек в результате взрыва бензовоза.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Трагедия произошла в городе Кап-Аитьен. Сначала автоцистерна попала в ДТП и перевернулась, в результате чего горючее начало вытекать. Взрыв прогремел тогда, когда местные жители набирали в ведра бензин.
Погибло по меньшей мере 40 человек.
Десятки людей госпитализировали с травмами. Отмечают, что в больницах не хватает коек на всех пострадавших, поэтому их размещают во дворе.
#Haiti, in the city of Cap Haitien, a fuel tank#exploded. More than 40 people died and dozens were injured, according to media reports.pic.twitter.com/RIiW3BcLJj
— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81)December 14, 2021