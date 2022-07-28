Загинув на очах у сім’ї та друзів: студент попав під лопать гелікоптера, роблячи селфі

У столиці Греції Афінах сталася трагедія зі студентом з Великобританії: він загинув на очах у родини та друзів, намагаючись зробити селфі перед гелікоптером, на якому повернувся з острова Міконос.

Про страшний інцидент пише видання The Mirror.

Повідомляється, що 22-річний британець Джек Фентон першим спустився з борту, попрямував до хвоста гвинтокрилої машини та підійшов до хвостового гвинта. На жаль, його лопаті не встигли зупинитися та обезголовили нещасного.

«Лопаті ще крутилися, коли він вийшов з гелікоптера. Ми проводимо розслідування за фактом можливої недбалості. Коли молодик виходив з вертольота, гвинт повинен був бути повністю зупинений», — повідомили місцеві поліцейські.

Поліція заарештувала трьох підозрюваних, зокрема пілота гелікоптера. Очікується, що його будуть звинувачувати у ненавмисному вбивстві. Справу буде передано до прокуратури, уточнили в органах.

За словами правоохоронців, шанси вижити у британця були нульовими, його смерть виявилася миттєвою. Також відомо, що гелікоптерну екскурсію організували батьки Фентона для відпочинку всією родиною. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»