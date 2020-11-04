Нападение с ножом совершено возле Белого дома, пострадали четыре человека

Опубликовано

В Вашингтоне возле Белого дома совершили нападение с ножом на людей. В результате нападения пострадали четыре человека.

Об этом сообщает NBC.

Возле Белого дома напали с ножом на людей, пострадали четыре человека

Фото: полиция США (facebook com NYPD)

Пострадали женщина и трое мужчин, они были ранены в результаты произошедшего конфликта с тремя подозреваемыми.

Отметим, сейчас в США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Все избирательные участки закрылись. А подсчет в ключевых штатах задерживается из-за почтовых бюллетеней, которые отправляли в качестве своих голосов избиратели из-за пандемии. // РБК-Украина

Like

Метки:

Читайте также: