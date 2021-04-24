Основатель криптобиржи Thodex сбежал: убытки клиентов могут достигать $2 млрд.

Одна из крупнейших турецких криптобирж Thodex внезапно прекратила свою работу. В результате сотни тысяч инвесторов потеряли возможность вернуть деньги и подозревают биржу в мошенничестве.

В среду, 21 апреля, Thodex сообщила о прекращении всех операции на бирже в течение 5 дней. Причиной этого в Thodex назвали передачу части компании внешним инвесторам. Однако трейдеры заподозрили биржу в мошенничестве и подали иск в суд, сообщает Bloomberg.

Сейчас власть пытается найти 27-летнего основателя биржи Фарука Фатиха Озера, бежавшего из страны. В то же время Озер разместил заявление, в котором пообещал выплатить долг инвесторам и вернуться в Турцию, чтобы предстать перед судом.

Счета компании заблокированы, а полиция провела обыск в ее главном офисе в Стамбуле. По делу силовиками задержаны 62 человека.

По данным газеты Haberturk, убытки клиентов могут достигать $ 2 млрд.

В марте Thodex инициировал кампанию по увеличению членства, предлагая миллионы бесплатных Dogecoin новым зарегистрированным. На вебсайте биржи сообщается, что было роздано 4 млн монет, хотя многие в соцсетях жаловались, что никогда их не получали.

Thodex была основана в 2017 году Фаруком Фатихом Озером. По данным Reuters, ее дневной объем продаж составил $ 538 млн. У биржи насчитывается 391 000 активных пользователей. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»