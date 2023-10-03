Палата представників США відправила у відставку спікера Маккарті

Палата представників США відправила у відставку свого спікера Кевіна Маккарті. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення “шатдауну” в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування Палати представників США.

За звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів. Проти виступили – 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправляють у відставку.

Відзначимо, що Демократична партія у повному складі проголосувала за відставку Маккарті, хоча напередодні голосування в американських ЗМІ було багато розмов про те, чи не спробують демократи врятувати Маккарті від відставки, висунувши йому певні умови, зокрема й підтримку надання допомоги Україні.

Чому звільнили Маккарті

Пропозицію відправити спікера Палати представників у відставку висунув його однопартієць-республіканець Метт Гетц після того, як Маккарті не допустив зупинки фінансування уряду США через проблеми з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Маккарті підтримав законопроєкт про фінансування уряду США до 17 листопада, але при цьому не запровадив жодних скорочень витрат або змін у прикордонній безпеці, до яких закликали його колеги з Республіканської партії.

Сьогодні Палата представників не змогла відкласти або заблокувати спробу Гетца запустити процес відставки Маккарті. Це відкрило шлях до голосування щодо звільнення Маккарті з посади, але спочатку конгресмени мали провести годинні дебати.

Що буде далі

Після звільнення Маккарті з посади його крісло, очевидно, займе тимчасовий наступник (з переліку конгресменів, який сам Маккарті уклав одразу після свого обрання на посаду у січні цього року). Однак його повноваження, на думку більшості експертів з питань регламенту Палати представників, будуть вкрай обмежені: він зможе хіба що вести засідання для обрання нового спікера.

Пошук нового спікера обіцяє бути вкрай проблематичним: Демократична партія має меншість в Палаті представників, тож на крісло спікера претендувати не може. Натомість група трампістів-республіканців (куди зараховують кілька десятків конгресменів), здатна заблокувати обрання будь-якого спікера від своєї партії. У січні обрати Маккарті спікером через позицію трампістів вдалося лише з 15-ї спроби.

Чому це важливо для України

Подальше виділення Україні військової та іншої допомоги потребує результативного голосування в Конгресі. У випадку, якщо Палата представників буде фактично заблокованою через відсутність спікера, ухвалити таке рішення буде неможливо.

Водночас у Білому домі запевняли, що події в Конгресі США не мають вплинути на допомогу Україні. “Ми знаємо, що переважна більшість членів Конгресу підтримують додаткову допомогу Україні”, – заявляв представник адміністрації президента США Джон Кірбі.