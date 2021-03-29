Пенсионерка Шэрон Стоун «вспомнила», что ее растлевал родной дед

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что в прошлом подверглась сексуальному насилию со стороны ее родного деда.

Об этом она рассказала в интервью изданию New York Times.

По словам Стоун, дед по маминой линии совершал насилие в отношении нее и ее сестры Келли в юном возрасте, о чем позже актриса написала в мемуарах, которые будут опубликованы в ближайшем будущем.

В беседе с журналистами Стоун рассказала, что решила рассказать об этом после того, как призналась во всем матери, которая сперва отреагировала на открывшуюся правду сдержанно. Звезда Голливуда отметила, что мать была несколько «сбита с толку» от услышанного. // МК