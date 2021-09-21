Полицейские пропустили два вызова, занимаясь сексом на службе

В Великобритании полицейские проигнорировали два вызова, занимаясь сексом в служебном автомобиле.

Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на таблоид The Sun.

«Дисциплинарная комиссия выяснила, что сначала Молли Эдвардс и Ричард Пэтон не приехали на вызов в больницу, куда привезли жертв нападения возле ночного клуба. А спустя полчаса проигнорировали запрос о помощи при ограблении магазина. Записи прослушки показали, что все это время пара занималась сексом. Также стоны Пэтона слышали по рации по время вызова о краже», — говорится в сообщении.

Примечательно, что оба офицера состоят в браке с другими людьми и у них есть дети. После произошедшего Эдвардс и Пэтон уволились из полиции. // Преступности.НЕТ