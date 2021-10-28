Польські прикордонники виявили в українців понад 500 підроблених COVID-сертифікатів
Найбільше таких випадків — 352 — виявлено у пункті пропуску «Гребенне-Рава-Руська».
Прикордонна служба Польщі на відрізку кордону з Україною цього року виявила у українців понад півтисячі підроблених COVID-сертифікатів.
Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на інформацію Прикордонної служби Польщі.
Як повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби Польщі, цього року прикордонники виявили 554 сертифікати проти COVID-19 міжнародного зразка, видані в Україні, щодо яких існує «обґрунтована підозра у їхній підробці». Найбільше таких випадків — 352 — виявлено у пункті пропуску «Гребенне-Рава-Руська».
У Бещадському відділі Прикордонної служби Польщі повідомили про виявлення з початку року лише 12 випадків підробки громадянами України COVID-сертифікатів про вакцинацію. // LB.ua