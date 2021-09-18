Попугай стал главным свидетелем по делу об изнасиловании и убийстве

Помимо показаний попугая прокурор включила в материалы дела результаты ДНК-экспертизы.

В аргентинском городе Сан-Исидро попугай стал главным свидетелем убийства и изнасилование женщины.

46-летнюю Элизабет Толедо убили в декабре 2018 года в доме, который она арендовала вместе с тремя мужчинами, двое из которых являются подозреваемыми, пишет The Sun.

Во время суда стало известно, что полицейские на месте преступления услышали от попугая убитой фразу «Нет, пожалуйста, отпустите меня», которую птица постоянно повторяла. Полицейский считает, что попугай повторял последние слова жертвы.

Сосед также якобы услышал, как он сказал: «Почему ты меня бьешь?», когда один подозреваемый, сбежавший из дома, ударил Толедо.

Помимо показаний попугая, которые главный прокурор Бибиана Сантелла включила в материалы дела, результаты ДНК-экспертизы сыграли ключевую роль в поддержке обвинения.

Сожителям женщины, 53-летнему Мигелю Ролону и 65-летнему Хорхе Альваресу, объявили о подозрении, им грозит пожизненное заключение, если суд признает их виновными. // УНИАН