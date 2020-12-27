После измены жены россиянин убил двоих детей и себя

«Братишка. Прощайте. Жена мне изменила»

В Башкирии правоохранители выясняют обстоятельства смерти двоих детей и их отца, тела которых были найдены в автомобиле неподалеку от Уфы.

Как сообщалось ранее, у погибших имеются признаки отравления угарным газом. По имеющимся данным, отец шестилетнего мальчика и годовалой девочки убил их и покончил с собой. СК и прокуратура ведут проверку.

По информации Life, причиной трагедии стала семейная ссора. Издание выяснило, что вечером накануне мать семейства отправилась на корпоратив и не вернулась ночевать. Сообщается, что муж на утро решил прогулять работу, чтобы лично поговорить с супругой и прояснить свои подозрения в ее неверности. Придя домой к утру, женщина созналась в измене.

Источники сообщили, что перед тем, как реализовать свой жуткий план, обманутый муж отправил сообщение в чат для родственников, в котором рассказал о предательстве любимой.

«Братишка. Прощайте. Жена мне изменила. Сегодня призналась. Сказала, что любит другого, и переспала на корпоративе, — гласит голосовое сообщение. — Прощайте. Я детей забираю с собой».

Супруге он сказал, что идет с малышами на прогулку. А после позвонил жене и сказал, что дочь мертва, а сын умрет в ближайшее время, после чего перестал выходить на связь. // МК