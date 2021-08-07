Правительство Литвы одобрило проект строительства ограждения на границе с Беларусью

6 августа правительство Литвы одобрило проект закона, предусматривающий строительство ограждения на литовско-беларусской границе. По словам главы МВД страны Агне Билотайте, физическое ограждение является важнейшим средством для борьбы с нелегальной миграцией, говорится на сайте литовского правительства, отмечает REFORM.by.

«Срочное строительство физического барьера на государственной границе с Беларусью необходимо не только для эффективной защиты государственной границы, но и для обеспечения жизненно важных интересов национальной безопасности и имеет большое стратегическое значение. Незаконная миграция, с которой сегодня сталкивается Литва, является бременем для нашей страны, а физический барьер — одно из важнейших средств устранения чрезвычайной ситуации, поэтому эту задачу необходимо выполнить как можно скорее», – заявила Билотайте.

Главной целью законопроекта является создание необходимых правовых, финансовых и организационных условий для оперативного возведения ограждения. Проект по его установке будет признан проектом особого государственного значения. Планируется, что ограждение будет возведено до 2022 года.

Литовские власти задумались о строительстве барьера на границе с Беларусью в середине июня из-за наплыва нелегальных мигрантов. Протяженность границы составляет почти 680 км. Забор установлен только на некоторых участках. Сейчас литовские пограничники устанавливают на границе заграждение из колючей проволоки.